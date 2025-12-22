Investigación en Manizales revela la presencia de microplásticos en vísceras de res, cerdo y pollo

Manizales

Una investigación liderada desde la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Manizales, confirmó la presencia de microplásticos en vísceras de consumo habitual en la dieta de los colombianos, como lo son el corazón, hígado, pulmón y riñón de res, cerdo y pollo, comercializados en la capital caldense.

El hallazgo evidencia que la contaminación por plásticos no se limita a mares y ríos, sino que avanza de manera silenciosa a lo largo de la cadena alimentaria terrestre.

La investigación

El estudio analizó 59 muestras recolectadas en distintos puntos del área metropolitana de Manizales, con el propósito de tener una muestra representativa de los productos que llegan a la mesa de los consumidores manizaleños, según lo destacó Wendy Marcela Mendieta Dilbert, estudiante de Ingeniería Física de la UNAL Sede Manizales, y se convierte en uno de los primeros análisis realizados en el país sobre la presencia de microplásticos en animales terrestres.

“Si se está encontrando en el cuerpo humano, pues también ha de encontrarse en los alimentos que consumimos.” Entonces, se parte de una de una suposición personal de que van a estar, pero entonces yo lo que hago es plantear este muestreo", destacó la investigadora.

Es de destacar que en el 2024 una investigación de un grupo de estudiantes y profesionales de diferentes áreas del conocimiento y de varias universidades en Manizales, dio como resultado el hallazgo de microplástico en la placenta humana, lo que demostraba que incluso antes de nacer iniciaba la exposición de las personas a dicho material.

Por qué hay microplásticos a los animales

Según la investigación y la búsqueda de datos cierntíficos usada en el estudio, en animales como vacas y cerdos los microplásticos pueden ingresar al organismo principalmente a través del forraje y el agua que consumen.

“El objetivo del estudio que yo realicé era ver si la tendencia era mayor a encontrarse en lo que se llama vísceras rojas, lo que es corazón, pulmón, hígado, riñón o si tenían más tendencia al tejido graso, que viene siendo cerebro, estómago o intestino. En este caso, en mis muestras yo encontré más en las visceras rojas. Entonces, yo lo contrasto con con las hipótesis que existen de que el torrente sanguíneo es una de esas vías por las cuales el animal se contamina. Entonces, es una de tantas vías que se han demostrado, pero que no se habían estudiado aquí en Colombia”, dijo la estudiante.

Datos relevantes de la investigación

Según la información publicada por la Universidad Nacional, Los resultados mostraron que en el caso de los órganos con mayor circulación sanguínea se detectaron microplásticos en 38 de las 39 muestras analizadas, mientras que en los órganos con mayor contenido graso la presencia fue cercana al 40 %.

Para la investigadora Wendy Mendieta, “esta diferencia sugiere que el torrente sanguíneo podría desempeñar un papel clave en la distribución interna de estas partículas dentro del organismo animal”.

Exposición al plástico

El análisis permitió identificar polímeros como polipropileno, polietileno y poliestireno, materiales que son frecuentemente utilizados en empaques y envases de alimentos que al calor sueltan partículas que terminan siendo consumidas y más en el caso de la preparación de alimentos.

“Este resultado refuerza la relación entre el uso extendido de plásticos y su presencia en la cadena alimentaria”, explicó la investigadora..

Más allá de generar alarma, las investigadoras subrayan que el estudio busca aportar evidencia científica para comprender una forma de contaminación que suele pasar inadvertida.

La investigación contó con el acompañamiento del profesor Juan Carlos Riaño Rojas y de María Valentina Suárez León, estudiante de la Maestría en Ciencias Física, quienes participaron en el diseño del muestreo representativo.