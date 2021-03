Fotógrafo Alex Cruz, quien fue denunciado por abuso sexual, fue capturado

La fotógrafa Diana Quirós denunció a su colega Alex Cruz por abuso sexual y estuvo en los micrófonos de 10AM Hoy por Hoy contando su horrible experiencia con este hombre cuando vino a Bogotá para preparar un trabajo que harían juntos en Villa de Leyva.

“Viaje a Bogotá el viernes porque tenía un trabajo que hacer con él el sábado en Villa de Leyva. Había hecho una reserva en un hotel y cuando le conté me dijo que me tenía una habitación en la casa de mi hermana”, comentó.

“Él me recogió en el aeropuerto, todo normal; llegando a la casa paramos para comprar algo para preparar comida y unas cervezas. Cuando llegamos resulta que no era la casa de una hermana, sino un hermano, pero no le vi problema, pensé que le había entendido mal”, señaló Diana Quirós.

“Estábamos preparando la comida y él se ausentó; dijo que iba a pagar una plata; yo seguí en el computador viendo fotos del Villa de Leyva y hubo un momento en que el reenvasó la cerveza que yo me estaba tomando y de ahí para allá todo se empezó a tornar para mí muy confuso, tengo pocos recuerdos. Cuando recupero la conciencia no podía respirar y cuando abro los ojos, el señor estaba encima de mí, los dos estábamos desnudos y él me estaba ahorcando”, afirmó la mujer

“No sé cómo hice, pero me lo quité de encima y salí corriendo a la habitación del lado donde estaba mi ropa, como pude me vestí, pero estaba desubicada; le escribí a una amiga y ella me ayudó a calmarme y me dio la fuerza para salir de allí. Cuando iba saliendo este señor me dijo que no quería hacerme daño, que lo sentía, que lo perdonara, en fin; le pedí que me abriera la puerta y se rehusó, le insistí y le dije que si no me abría, gritaba; me dijo que se iba a vestir para poder hablar y cuando se fue a vestir aproveché para salir”, continuó la víctima.

Al salir de allá, tomó un Uber, se fue a un hotel e hizo las respectivas llamadas para iniciar el proceso de saber si había sido violada; sin embargo, no se quedó solo en eso y decidió hacer la denuncia pública para evitar que otras mujeres pasen por lo que ella vivió; gracias a esto, otras jóvenes denunciaron a Alex Cruz y la Fiscalía lo capturó para iniciarle un proceso judicial.

Por último, aseguró que “es muy triste que a uno como víctima le lleguen comentarios como “por qué le recibió una cerveza”, le pude haber recibido hasta un vaso de agua, él ya tenía planeado lo que iba a hacer”