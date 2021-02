"Seguimos sin tener respuesta favorable desde Cuba": Canciller

Claudia Blum, canciller de Colombia, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre la polémica que hubo con Cuba por la carta entregada sobre un supuesto atentado del ELN.

"Ha sido una situación compleja. Con el embajador cubano hablamos y le pedimos más detalles sobre esa alerta del ELN. Le insistimos mucho en la aprobación de la extradición de los miembros del ELN, pero el embajador no estaba en posición de darnos la respuesta de la alerta ni de la extradición. Con información más concreta, podemos proteger la vida de nuestros compatriotas", dijo.

Adicionalmente, mencionó que no han tenido respuesta favorable desde el gobierno cubano.

"No puedo precisar si no tiene más información, o no la quiere entregar. Le preguntamos y le pedimos que complementara el documento que él envió a la Cancillería. Sin embargo, es que como no recibimos información adicional, nuestro Gobierno envió una comunicación adicional al gobierno cubano para pedir por escrito la información adicional requerida. Estamos esperando la respuesta sobre el atentado como de las extradiciones que se han solicitado. Nosotros como Cancillería hemos transmitido nuestra posición inicial: información y extradición. Algo a lo que no hemos tenido respuesta favorable", agregó.

Por otro lado, Blum mencionó que se ha pedido la extradición de los miembros del ELN que están en Cuba, pero que las relaciones entre los países siguen en buen término.

"Desde Colombia no hay agresiones a Cuba, nunca se ha dicho que es un país que patrocina el terrorismo. Le hemos pedido extradición, que es distinto. En relaciones diplomáticas no se puede obligar. Trabajamos sobre la base del diálogo y cumplimiento de compromisos internacionales. Es un asunto de seguridad nacional muy delicado", mencionó.

Y finalizó: "Nosotros no vamos a hablar de otros caminos, todos los países tienen compromiso de cooperación contra el terrorismo. Tenemos la esperanza de que Cuba esté enfocado en este compromiso".