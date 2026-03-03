Ofensiva militar en Guaviare deja cinco sometidos de las disidencias de ‘Mordisco’

Arsenal incautado por el Ejército en medio de ofensiva a las disidencias de 'Mordisco'.

Colombia

En desarrollo de operaciones militares en el departamento del Guaviare, tropas del Ejército Nacional lograron el sometimiento voluntario a la justicia de cinco presuntos integrantes de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ Bloque Amazonas y la recuperación de una menor de edad víctima de reclutamiento forzado.

El primer procedimiento se registró en la vereda La Leona, donde soldados del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 28 recibieron la presentación voluntaria de tres hombres que, según información preliminar, harían parte de la Estructura Primera del Bloque Amazonas.

Durante el sometimiento, los hombres entregaron dos fusiles calibre 5,56 mm, 16 proveedores metálicos, 886 cartuchos del mismo calibre y dos chalecos multipropósito. El material de guerra fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Posteriormente, en la vereda Agua Bonita, tropas del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 30 recibieron el sometimiento de otros dos presuntos integrantes de las estructuras 1 y 44 del mismo grupo armado. De acuerdo con el Ejército, estas personas se presentaron sin armamento y provenían del sector de Puerto Flórez, en medio de la ofensiva operacional en la zona.

Menor de edad recuperada

En este último procedimiento también fue recuperada una menor de edad que, según las autoridades, habría permanecido vinculada durante cerca de tres años a la Estructura 44 del Bloque Amazonas.

La adolescente fue puesta a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos y el acompañamiento integral correspondiente.

El Ejército Nacional rechazó el reclutamiento y la utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes por parte de las disidencias al considerar que esta práctica vulnera gravemente sus derechos fundamentales y el derecho internacional humanitario.