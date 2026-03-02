Lucas González explota contra nueva medida de la Dimayor: “Es injusto”

Deportes Tolima venció 1-0 a Atlético Nacional en la jornada 9 de la Liga Colombiana. El Pijao ascendió a la séptima casilla con 15 puntos, quedando a tres unidades de los líderes del campeonato. Por su parte, el conjunto Verdolaga se mantiene en la quinta posición con 15 puntos en siete partidos disputados.

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico del equipo local, Lucas González, destacó que la clave del triunfo fue la mejora en el juego colectivo.

“La sensación inicial y la verdad es que el plan que diseñamos hoy los chicos lo entendieron a la perfección y cada vez más somos mejores en poder cambiar de un plan a otro plan moviendo las ubicaciones de los jugadores”, comentó.

González también resaltó la capacidad del equipo para recuperar rápido el balón con presión alta: “Hemos estado muy bien a la hora de recuperar el balón y hemos estado muy bien a la hora de hacerlo rápido. Inclusive cuando ellos quisieron venir en la segunda parte a presionarnos, encontramos pases por todos lados. Llegamos cómodos a campo contrario cuando había espacio para jugar largo y llegarles a ellos por fuera”.

Por su parte, Juan Pablo Torres se refirió a la cláusula de su contrato con Tolima, que es sin opción de compra: “Soy un afortunado de poder estar acá en este equipo, en esta institución, estoy muy agradecido. No sé qué pasará apenas se termine mi contrato acá. La verdad no sabría responderte esa pregunta, pero en estos momentos me siento tranquilo, contento con la institución, con mis compañeros y disfruto el día a día”.

El mediocampista también habló sobre su gol y la llamada ‘Ley del ex’: “La verdad, esta clase de partidos es especial. Contento por el gol, pero obviamente con mucho respeto. Estaba más preocupado porque las cosas con el equipo salieran bien, que el plan saliera bien, y estoy muy contento en lo personal y con mis compañeros por el partido que acabamos de hacer”.

La molestia de Lucas González

Lucas González también se refirió a la reducción de jugadores inscritos para el semestre, lo cual afecta a los equipos que representan a Colombia en torneo internacional.

“En realidad es injusto que tengamos que viajar mañana (lunes 2 de marzo) a Chile en un viaje tan largo para representar a Colombia el miércoles y tener los mismos jugadores que tienen los que no están compitiendo en torneo internacional complica las cosas”, comentó.

Finalmente, el entrenador habló del rendimiento mostrado ante Nacional: “Como les dije a los chicos, ellos se meten en un problema conmigo porque un rendimiento por debajo del que mostraron hoy, ahora yo no lo voy a aceptar”.