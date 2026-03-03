Clan del Golfo anuncia no interferencia en las elecciones

Colombia

El Clan del Golfo aseguró que no interferirá en los procesos electorales que se desarrollen en el país, que respetará y no intervendrá “de manera directa o indirecta” en las elecciones, y que no realizará acciones para coaccionar, intimidar o condicionar el derecho al voto de la ciudadanía.

¿Intervenciones armadas por elecciones?

El grupo ilegal dice que rechaza las formas de intervención armada en el marco de las elecciones, incluyendo la imposición de candidatos, el veto a aspirantes a cargos de elección popular, la restricción de la movilidad de ciudadanos o funcionarios electorales, la financiación de campañas políticas y el uso de la fuerza para incidir en los resultados.

Además, hace un llamado a otros actores del conflicto armado para que asuman compromisos similares frente a la protección de la democracia electoral.

Asimismo, solicita acompañamiento y verificación por parte de la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos para hacer seguimiento al cumplimiento de lo anunciado.

Es importante recordar que la guerrilla del ELN también anunció respeto por las elecciones, y frente a eso, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que no les cree a los grupos ilegales, ya que “si son capaces de delinquir y de matar, son capaces de mentir”.