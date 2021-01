Biden no quiere que impeachment obstaculice sus prioridades: Ken Frankel

En diálogo con Hora 20 de Caracol Radio, el presidente del Canadian Council for the Americas, Ken Frankel, aseguró que existe el rumor de que el presidente electo Joe Biden, no está completamente de acuerdo con el proceso de destitución, pues no quiere que su agenda y prioridades en el congreso se vean obstaculizadas.

También señaló que el proceso va a continuar, que se tendrán audiencias en el Congreso sobre lo sucedido con la toma al capitolio "eso no va a parar, eso va a continuar, lo investigarán duramente y como los demócratas controlarán senado; presidencia y el Congreso hay que esperar que esto continúe."