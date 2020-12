Gestión de la vacuna: ¿hace falta transparencia por parte del Gobierno?

En Hora 20 un debate para entender a fondo el tortuoso camino de Colombia para acceder a la vacuna contra la COVID-19; de la gestión del gobierno, de las críticas y de la realidad frente a otros países. Además, un debate sobre las propuestas que se empiezan a poner sobre la mesa de cara a la negociación para el salario mínimo que regirá en el 2021. Por último, una mirada a la visita de Leopoldo López a Bogotá; la reunión con el presidente Duque y del frente contra Maduro.

Después de meses de incertidumbre por cuenta de una pandemia que deja más de 1,5 millones de personas muertas y una compleja crisis económica, el desarrollo de varias vacunas en el mundo son la luz al final del túnel, pues esta semana Reino Unido empezó a aplicar la vacuna, Canadá aprobó el uso del fármaco desarrollado por Pfizer y hoy la FDA en Estados Unidos estudia esta misma vacuna, con el fin de dar su aprobación para que 48 horas después se empiece a distribuir. No obstante, en Colombia el panorama parece ser todavía de incertidumbre ante la falta de información en cuanto al acceso a las vacunas.

Este jueves en la mañana en varias oportunidades el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso anunció que las primeras vacunas estarían llegando hacia el mes de abril del 2021, recordó que hay acuerdos con farmacéuticas pero que hace falta ultimar algunos detalles y que por decisión del gobierno no se va a dar a conocer ni el número de dosis ni el nombre de la farmacéutica hasta que se finiquiten los detalles. Acorde a lo dicho esta semana por el presidente Duque cuando dijo que no se hace alarde porque son conversaciones confidenciales. Por el momento se ha informado que hay negociaciones con AstraZeneca, CanSino, Jannsen y Sinopharma.

Al paso que se dan estas aclaraciones, el país solo conoce que se tiene acceso a 20 millones de dosis a través de la plataforma COVAX que reúne más de 180 países y la noticia que se conoció la semana pasada de la adquisición de 10 millones de dosis a Pfizer, con lo que se buscaría vacunar unos 15 millones de personas en total en el 2021. 5 millones en el primer semestre y el segundo semestre lo que se asignado a través de COVAX.

Lo que dicen los panelistas:

María Teresa Ronderos, periodista, directora del Centro Latinoamericano de investigación Periodística y columnista en el Espectador, señaló que es muy poca la información y la transparencia que se tiene sobre las negociaciones, fechas y cantidades de las vacunas que llegarán al país, no obstante, hizo un llamado para no poner tanta presión política en el gobierno, pues cree que eso puede llevar a tomar decisiones apresuradas. Agregó que puede quedar la impresión y la sospecha de que no se haya hecho anuncios porque ni se han comprado ni se han negociado las vacunas.

En cuanto a la negociación del salario mínimo, dijo que a pesar de que la propuesta de las centrales obreras es muy alta, tiene sentido el hecho de que parte de la reactivación está en impulsar el consumo, y el gasto, pues cree que eso se logra a través de un aumento en los ingresos de los trabajadores.

Jairo Libreros, abogado y profesor universitario, apuntó que es un desastre la gestión del gobierno para acceder la vacuna, ya que advierte advierte que en al menos nueve puntos hay fallas en términos de gestión pública como estar en los últimos puestos para acceder a la vacuna, no tener fechas claras, no tener plan de vacunación, así como las leyes para que esta sea gratuita y aquella que deja libre de responsabilidad a las farmacéuticas, sostiene que deberían tener análisis jurídico.

Frente a la reunión entre Leopoldo López e Iván Duque, comentó que la salida del régimen de Maduro después de todos lo intentos fallidos es adelantar negociaciones con China y Rusia un proceso de transición, “con declaraciones de buenas intenciones no se soluciona lo de Venezuela. Creo que necesitamos medidas diferentes a contar qué hacemos con la oposición”, concluyó.

Para Jaime Arrubla, abogado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el proceso de acceso a la vacuna sí ha carecido de transparencia y de acceso a la información, pero que también se debe considerar que las vacunas aprobadas llevan muy poco tiempo y que el gobierno quizás acertó al entrar en la plataforma COVAX. Comentó que se ha sido demasiado prudente, pero que la ciudadanía debe conocer los acuerdos, los cuales cree que deberían de ser de acceso público, a no ser que comprometan fórmulas o aspectos técnicos.

Ante la visita de Leopoldo López al país, dijo que todos lo intentos y lo que ha ocurrido en Venezuela ha sido un fracaso, “el bloqueo, el apoyo a Guaidó, todo ha fracasado; incluso el proyecto político de manejar la relación con Venezuela del gobierno colombiano ha fracasado”, terminó diciendo que ante la actitud y actos del oficialismo venezolano lo único que se nota es que se van a perpetuar en el poder.

Thierry Ways, empresario, ingeniero y columnista en El Tiempo, apuntó que se está cayendo bajo una contradicción en la que se le pide celeridad al Gobierno para acceder a la vacuna, pero al mismo tiempo se critica que se le libere de responsabilidad a las farmacéuticas ante efectos secundarios. No obstante, sí dijo que, por más premura y confidencialidad en los acuerdos, el país y los ciudadanos tienen derecho a conocer la información transparente sobre planes de vacunación y negociaciones.

En cuanto al aumento del salario mínimo, señaló que no es posible que se suba tanto como los trabajadores lo reclaman, ni que sea tan bajo como lo proponen los empresarios. De igual forma, llega a la conclusión que, bajo ninguna de estas vías, incluso de la reducción del horario laboral se va a llegar a solucionar el problema de fondo: la informalidad.