"No estamos construyendo ninguna norma nueva": MinTrabajo

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio el ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera habló sobre la polémica que existe actualmente sobre el Decreto del piso de protección social, el cual está pensado para personas que reciben ingresos menores a un salario mínimo. El ministro respondió antes las críticas que tienen varias personas que dicen que la contratación por horas se intensifica y por el contrario se debilitará la seguridad social en Colombia.

"En Colombia la población económicamente activa son 22 millones de personas, hay 9 millones que son los únicos que están cotizado en salud y pensión. Esos 13 millones que están por fuera de esa órbita, a esas personas no se les ha ofrecido nada por eso, pretendemos llegarles a ellos que han estado olvidados", aseguró.

También se refirió a la afirmación de Fecode en la que indican que este reglamento es una "reforma laboral disimulada para acabar las pensiones"

"No se construirá ninguna norma nueva, lo que se quiere es que las personas que no están cotizando para su vejez lo empiecen a hacer. Lo que pasa es que creen que se van a quedar en ese sistema de beneficios económicos periódicos y con los cuales, supuestamente no se garantiza ningún ingreso para su vejez".

Finalmente, el ministro Cabrera dijo referente al Paro Nacional que se está convocando, que estará atento para atender a los protestantes y con diálogo llegar a soluciones por partes iguales.