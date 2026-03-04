Empleado puede recibir dinero extra si la empresa incumplió con este requisito obligatorio

Dinero extra que puede recibir un empleado si la empresa no cumplió con este requisito

En Colombia, el periodo de prueba no es una etapa informal ni un tiempo “flexible” para el empleador. Si bien varios no lo consideran con la formalidad que se debe, la ley es clara al contemplar que se trata de un contrato de trabajo plenamente válido, con todos los derechos y deberes vigentes desde el primer minuto.

En este orden de ideas, el trabajador debe recibir el salario completo pactado, o como mínimo el salario legal vigente, así como el pago proporcional de prestaciones sociales, afiliación a salud, pensión y riesgos laborales (ARL).

Qué hacer en caso de que una empresa incumpla con sus obligaciones

Cuando una empresa incumple estas obligaciones, el trabajador puede reclamar no solo lo que le dejaron de pagar, sino también indemnizaciones adicionales que, en algunos casos, representan un “dinero extra” importante.

Errores frecuentes de las empresas en el periodo de prueba

Uno de los incumplimientos más comunes es pagar menos del salario acordado bajo el argumento de que el empleado “está aprendiendo” y esto es una práctica es ilegal.

La normativa laboral establece que el trabajador en prueba tiene derecho al 100 % del salario y a todas las prestaciones desde el inicio del vínculo.

También es frecuente que algunas compañías omitan la afiliación inmediata a seguridad social o a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

Este descuido puede resultar costoso, especialmente si ocurre un accidente laboral o si el trabajador es despedido en esas condiciones.

Indemnización por despido en periodo de prueba

El periodo de prueba permite a cualquiera de las partes terminar el contrato sin necesidad de justificar la decisión. Sin embargo, esta facultad no es absoluta.

Si se demuestra que el empleador no cumplió con requisitos básicos como la afiliación a seguridad social o el pago correcto del salario, el periodo de prueba puede considerarse inválido. En consecuencia, la terminación del contrato podría ser catalogada como injusta.

En estos casos, el trabajador puede acceder a:

Indemnización por despido injusto , al quedar sin efecto el periodo de prueba.

Pago retroactivo de salarios y prestaciones que no fueron cancelados correctamente.

y prestaciones que no fueron cancelados correctamente. Sanción moratoria , contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece el pago de un día de salario por cada día de retraso en la cancelación de salarios y prestaciones al momento del retiro.

, contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece el pago de un día de salario por cada día de retraso en la cancelación de salarios y prestaciones al momento del retiro. Compensación por falta de aportes a seguridad social, debido a la desprotección en salud, pensión y riesgos laborales.

Qué es la sanción moratoria: el “dinerito extra”

La llamada sanción moratoria puede convertirse en una suma significativa. Si el empleador actuó de mala fe y no pagó lo que correspondía al finalizar el contrato, la deuda crece diariamente hasta que se haga el pago total.

Esto significa que lo que inicialmente parecía un simple incumplimiento administrativo puede transformarse en una obligación económica mucho mayor para la empresa.