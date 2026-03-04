Calendario tributario marzo 2026: fechas DIAN para declarar y pagar sin sanciones

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recordó a los contribuyentes que marzo es un mes con importantes vencimientos dentro del calendario tributario 2026.

Empresas, personas naturales y responsables de distintos impuestos deberán revisar las fechas establecidas para evitar sanciones e intereses por mora.

La entidad recordó que los plazos se establecen de acuerdo con el último dígito del Número de Identificación Tributaria (NIT), salvo en los casos donde se indique que aplica independientemente de este.

Fechas clave del calendario tributario en marzo

De acuerdo con la entidad, varios tributos correspondientes al periodo de enero a febrero tienen como fecha límite el 13 de marzo, mientras que otros vencen entre el 10 y el 24 del mismo mes:

IVA bimestral enero – febrero:

Uno de los principales vencimientos del mes es el IVA bimestral correspondiente a enero y febrero. Según el calendario, la declaración y pago deberá realizarse entre el 10 y el 24 de marzo de 2026, teniendo en cuenta el último dígito del NIT.

En estas mismas fechas también se debe presentar y pagar el impuesto nacional al consumo, que incluye conceptos como bolsas plásticas y otros productos gravados.

Es clave que las empresas revisen con anticipación su facturación electrónica y conciliaciones contables para evitar errores en la declaración.

Marzo 10: último dígito del NIT 1

último dígito del NIT Marzo 11: último dígito del NIT 2

último dígito del NIT Marzo 12: último dígito del NIT 3

último dígito del NIT Marzo 13: último dígito del NIT 4

último dígito del NIT Marzo 16: último dígito del NIT 5

último dígito del NIT Marzo 17: último dígito del NIT 5

último dígito del NIT Marzo 18: último dígito del NIT 7

último dígito del NIT Marzo 19: último dígito del NIT 8

último dígito del NIT Marzo 20: último dígito del NIT 9

último dígito del NIT Marzo 24: último dígito del NIT 0

Retención en la fuente: obligación mensual en marzo

Durante este mes también vence la declaración y pago mensual de la retención en la fuente correspondiente a febrero. Al igual que el IVA bimestral, el plazo va del 10 al 24 de marzo, según el último número del NIT.

Esta obligación recae sobre quienes actúan como agentes retenedores y es una de las más vigiladas por la autoridad tributaria.

Marzo 10: último dígito del NIT 1

último dígito del NIT Marzo 11: último dígito del NIT 2

último dígito del NIT Marzo 12: último dígito del NIT 3

último dígito del NIT Marzo 13: último dígito del NIT 4

último dígito del NIT Marzo 16: último dígito del NIT 5

último dígito del NIT Marzo 17: último dígito del NIT 5

último dígito del NIT Marzo 18: último dígito del NIT 7

último dígito del NIT Marzo 19: último dígito del NIT 8

último dígito del NIT Marzo 20: último dígito del NIT 9

último dígito del NIT Marzo 24: último dígito del NIT 0

Cómo evitar sanciones e intereses con la DIAN

La DIAN recomienda revisar detalladamente el calendario tributario 2026 y programar con anticipación los pagos a través de los canales virtuales disponibles en su portal oficial.

No cumplir con los plazos puede generar:

Sanción por extemporaneidad.

Intereses moratorios.

Procesos de cobro coactivo.

Marzo concentra obligaciones relevantes para distintos sectores económicos, por lo que la recomendación es no dejar los trámites para último momento.

Estar al día con el calendario tributario no solo evita costos adicionales, sino que también garantiza tranquilidad financiera y cumplimiento legal ante la administración tributaria en Colombia.