IATA respalda decisión de mantener reglas de slots en El Dorado y avanzar en monitoreo técnico

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) respaldó oficialmente la decisión de la Aeronáutica Civil de mantener las reglas actuales de asignación de slots en el Aeropuerto Internacional El Dorado y avanzar en el fortalecimiento del monitoreo técnico del sistema.

El pronunciamiento se dio tras la reunión de alto nivel entre el director general de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, y representantes del gremio internacional, en medio de cuestionamientos recientes sobre la gestión y control de los slots en el principal aeropuerto del país.

En su comunicado, la IATA destacó la decisión de conservar las normas actuales, alineadas con los estándares internacionales conocidos como Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG).

“El cumplimiento de los WASG, incluyendo el monitoreo de slots y mejoras operativas, es esencial en un contexto de alta demanda y capacidad limitada. La colaboración entre autoridades, operadores y aerolíneas es clave para lograr una operación aeroportuaria más eficiente, fiable y centrada en los usuarios del servicio aéreo”, afirmó Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de IATA.

Además, señalando el gremio que mantener el esquema actual aporta estabilidad al sector y permite operar bajo un sistema predecible y coordinado a nivel global para la asignación de horarios de despegue y aterrizaje.

Transparencia en la asignación de slots

Como parte de las medidas anunciadas, la Aeronáutica Civil conformará un equipo técnico especializado que iniciará un proceso riguroso de revisión y análisis sobre la asignación y el cumplimiento de los horarios de despegue y aterrizaje, llamados tecnicamente slots en El Dorado.

El objetivo es contar con estadísticas claras para las temporadas de verano e invierno, evaluar técnicamente el uso real de los horarios asignados y fortalecer la transparencia en la gestión aeroportuaria.

La IATA acompañará el proceso mediante programas de capacitación especializada y transferencia de conocimiento técnico con visión global.

No habrá cambios normativos al régimen de slots del RAC 3

El Gobierno Nacional confirmó que, por ahora, no se desarrollarán modificaciones normativas al régimen de slots actualmente previsto en el Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC 3), aunque sí se adoptarán reglas de monitoreo para reforzar el control técnico.

La decisión busca avanzar hacia un modelo “más armónico, transparente y equitativo” en la asignación de slots, garantizando condiciones justas para las aerolíneas y mayor eficiencia operativa en un aeropuerto que enfrenta alta demanda y limitaciones de capacidad.

Alta demanda y capacidad limitada: el contexto detrás del anuncio

El Aeropuerto Internacional El Dorado opera bajo una presión constante por crecimiento del tráfico aéreo y restricciones de infraestructura.

Según IATA, implementar un monitoreo más riguroso permitirá un mejor aprovechamiento de la capacidad aeroportuaria y contribuirá al crecimiento sostenible de la conectividad aérea nacional e internacional.

El respaldo del gremio internacional se convierte así en un mensaje de estabilidad regulatoria para el sector aéreo, mientras la Aeronáutica Civil refuerza los mecanismos técnicos de control sin alterar las reglas vigentes.

