¿Cuál es el formulario para trasladarse a Colpensiones? El plazo máximo es el 16 de julio 2026

Colpensiones es la entidad estatal encargada de gestionar el régimen público de pensiones en Colombia. Se trata de una empresa vinculada al Ministerio de Trabajo y administra el fondo común de pensiones.

De acuerdo con la cifra de la entidad, al cierre de enero, Colpensiones tiene un total de 2.701.519 personas afiliadas que son cotizantes activos. Lo que representa un 38% de la población.

Quienes deseen pasarse al sistema administrado por Colpensiones deberán diligenciar el Formulario de Vinculación y Traslado al Régimen de Prima Media, documento oficial que formaliza el cambio del Régimen de Ahorro Individual (RAIS) al Régimen de Prima Media (RPM).

La gestión se puede adelantar en los puntos de atención de la entidad y está sujeta a la verificación de los requisitos establecidos por la ley.

Cómo trasladarse a Colpensiones

De acuerdo con Colpensiones, si usted está en un fondo privado y quiere trasladarse a Colpensiones, puede hacerlo desde cualquier parte del mundo. Sin embargo, debe cumplir con ciertos requisitos. Acá le contamos cuáles son:

Estar a más de 10 años de la edad para pensionarse Es decir, mujeres hasta los 46 años y hombres hasta los 51 años.

Cumplir con al menos 5 años de permanencia en fondos privados.

Haber realizado la Doble Asesoría, con el fondo actual y con Colpensiones.

La Doble Asesoría es un mecanismo de información para todas las personas afiliadas a pensión, que brinda información sobre las diferencias entre los regímenes pensionales en Colombia, así como la simulación de su pensión de acuerdo con las condiciones actuales, lo que permite que pueda ver cuál es la alternativa que más le conviene.

Paso a paso para encontrar el formulario de traslado

Es importante que tenga en cuenta que, antes de tramitar el traslado hacia Colpensiones, debe solicitarlo tanto en el fondo privado como en el fondo público.

Ingrese al enlace “ Inicia su solicitud de traslado a Colpensiones”.

Ingrese su usuario y contraseña. Si no se ha registrado , presione el botón “Regístrate”.

Ingrese a “Trámites” y dé clic en la opción de “ Traslado” .

y dé clic en la opción de “ . Diligencie el formulario en línea y conserve el número de radicado de la solicitud.

A su correo electrónico llegará la respuesta del trámite.

Documentos que debe presentar para el traslado

De acuerdo con el fondo de pensiones público, estos son los formularios que deberá presentar:

Formulario de traslado de régimen establecido

Documento de identidad

De acuerdo con la entidad, un total de 5.34 billones se destinan al pago de pensiones, lo que evidencia la importancia de este sistema en la provisión económica en la población adulta mayor.