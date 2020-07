Camas con 15 años de uso le entregaron a hospital en Chocó

Jefferson Mena, gobernador encargado del Chocó, denunció que cuando iban a poner en funcionamiento la extensión del Hospital San Francisco de Asís para instalar las camas UCI, encontraron que “eran de segunda, remanufacturadas, no eran nuevas, tenían 15 años de uso”.

Mena señaló que “como gobernador no podía dejar pasar eso por alto, me parece el colmo que a pesar del esfuerzo de los chocoanos para tener un hospital robustecido, que es nuestro patrimonio, vengan unos cuantos a querer meternos los dedos a la boca. No puede ser que piensen que los chocoanos tragamos entero”.

El gobernador encargado resaltó que estas camas eran parte de un contrato que firmó el suspendido Gobernador, Ariel Palacios, por 1.600 millones de pesos.