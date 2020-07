“El programa va a seguir al aire por el tiempo que sea necesario”: Nassar

Desde el Polo Democrático criticaron el programa 'Prevención y Acción' del presidente Iván Duque asegurando que “diariamente se hace un despliegue publicitario y se convierte en otra cosa, ya no es algo puntual”.

El senador Iván Cepeda aseguró que “es completamente licito y necesario que el mandatario y los ministros expliquen de forma detallada lo que está ocurriendo. Sería muy malo un silencio durante esta situación”, e indicó que no tienen “nada en contra de que el presidente haga su deber de informar a los colombianos, pero otra cosa es usar los dineros públicos para mejorar su imagen”.

Hassan Nassar, asesor de Comunicaciones de la Casa de Nariño, aseguró que “el programa tiene cero costos de producción, no se contratan servicios distintos al equipo técnico que ya tiene la Secretaría de Prensa de Presidencia”.

Nassar resaltó que no tienen ningún tipo de contrato para trasmitir el programa e indicó que entiende “la preocupación del doctor Cepeda por un tema político, nuestra preocupación es de salud y pedagogía” asegurando que “por el tiempo que sea necesario, el programa va a seguir al aire”.

Cepeda concluyó que la ciudadanía no tiene como contrastar las opiniones diarias y constantes de Duque en televisión y que la estrategia no está funcionando ya que cada día se conocen más casos que demuestran que “la ciudadanía no ha asimilado en muchos aspectos lo que está ocurriendo”.