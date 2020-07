"El árbitro ha perdido su rigor y concentración por la asistencia del VAR"

Eduardo Iturralde, ex árbitro y hoy analista arbitral español, se refirió al desempeño del VAR en la presente Liga Santander y aseguró que se le ha dado un uso distinto con el que fue creado, lo que ha terminado por cambiar su filosofía.

Según explicó Iturralde en diálogo con El VBAR Caracol, no todas las jugadas deben ser revisadas por el VAR, puesto que la filosofía de este es para "errores manifiestos". Por tal motivo, añadió que él no lo hubiera usado en ninguna de las dos acciones del juego Athletic Bilbao Vs. Real Madrid.

Iturralde añadió que la llegada del videoarbitraje ha influido en que los árbitros vayan perdiendo rigurosidad y concentración en el momento de realizar su trabajo, apoyándose en la asistencia de este.

El ex árbitro ibérico, añadió que la polémica que se vive actualmente en el fútbol español parte de la lucha por el título que protagonizan Real Madrid y Barcelona, y recordó que el año pasado quienes se quejaban eran los 'Merengues, al marchar en el segundo lugar.