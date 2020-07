Jugadores del Athletic cargan contra el VAR en el triunfo del Real Madrid

El capitán del Athletic Bilbao, Iker Muniain, se mostró muy crítico con el arbitraje de este domingo en San Mamés en la derrota 1-0 ante el Real Madrid (0-1).

"Ya vemos como esta siendo la tónica en las ultimas jornadas y a favor de que equipos se decantan este tipo de decisiones. Cada uno que saque sus propias conclusiones", dijo a Movistar LaLiga tras el encuentro un Muniain disconforme con la disparidad de criterio del VAR, entrando a valorar el penalti que dio la victoria al Madrid y no una muy parecida que no le fue cobrada al Athletic.

"El penalti en directo me ha dado la sensación que no era, luego han entrado a revisarlo y unos minuto más tarde una jugada de Raúl, en la que ha recibido un pisotón, no ha ido a mirarlo", se quejó.

"A mí me ha parecido que no era penalti en una jugada que Dani [García] se quería llevar el balón de semiruleta. Se le ha escapado, pero tenía la posición ganada. Luego habrán visto que habrá habido contacto, pero en el fútbol hay muchos contactos que no tienen porqué ser faltas ni penaltis. Raúl ha recibido un pisotón, pero la diferencia es que aquí le han revisado y en el otro área no", insistió.

Además de Muniain, otros jugadores del Athletic se han quejado del VAR al finalizar el encuentro, como es el caso de Dani García, quien cometió el penal sobre Marcelo: "No se puede decir que uno es intencionado y otro no. Veo que tengo ganada la situación y, por mala suerte, le piso. En ningún momento veo posible que llegue él antes al balón que yo. ¡Si uno se pita, el otro también!”. ¡El VAR se está cargando el fútbol!", sentenció en su cuenta de Twitter.

No se puede decir que uno es intencionado y otro no! Porque veo que tengo ganada la situación y por mala suerte le piso, en ningún momento veo posible que llegue el antes al balón que yo! Si uno se pita el otro también! El Var se esta cargando el fútbol! pic.twitter.com/LjbZv4ElcJ — Daniel Garcia (@danigarcia16) July 5, 2020

También el delantero del conjunto vasco, Iñaki Williams, se pronunció en Twitter mostrando el pisotón de Sergio Ramos a Raúl García y añadiendo dos emojis: uno de de una lupa y otro con cara de sorpresa.