Doblete de Luis Javier Suárez en una nueva jornada de la Liga de Portugal
El colombiano se reporta con doblete en la liga de Portugal.
Luis Javier Suárez continúa haciendo grandes presentaciones en la Primeira Liga de Portugal. El delantero colombiano suma 22 goles en 23 partidos por liga, cifras que lo consolidan como uno de los máximos artilleros del campeonato. Además, en términos generales, ha disputado 72 encuentros con su club y ha marcado en 54 oportunidades, números que reflejan su regularidad y olfato goleador.
En el compromiso correspondiente a la jornada 24 del campeonato portugués, Suárez volvió a ser determinante. Abrió el marcador al minuto 6’, poniendo en ventaja al Sporting CP desde el inicio del partido. Posteriormente, al 16’, se reportó nuevamente con gol para ampliar la diferencia y encaminar el triunfo de su equipo.
Así va la tabla de goleadores de la Liga de Portugal
Luis Javier Suárez / Sporting CP / 22 goles
Vangelis Pavlidis / Benfica / 20 goles
Yanis Begraoui / Estoril / 17 goles
Samu Omorodion / Porto / 13 goles
Jesús Ramírez / Nacioanl / 13 goles
Próximo partido de Luis Suárez
El Sporting CP volverá a jugar el martes 3 de marzo a las 3:45 p. m. frente al FC Porto, en un compromiso válido por la semifinal de ida de la Taça de Portugal.