Real Madrid amplió su racha de victorias en San Mamés y no suelta la punta

Un solitario gol de Sergio Ramos, desde el punto penal, le bastó al Real Madrid para llevarse una victoria de su visita al Athletic Bilbao, por la fecha 34 de La Liga de España, asegurándose como mínimo mantener la diferencia de 4 puntos sobre el Barcelona.

A los 72 minutos el capitán, quien es infalible desde el punto blanco, cambió por gol una falta notificada por el VAR, tras un pisón sobre Marcelo en el área.

No obstante; la polémica se dio instantes después, pues en una jugada en la que, si bien el balón no estaba en disputa, Sergio Ramos terminó pisando a Raúl García en el área visitante, acción que el VAR no advirtió.

Real Madrid llegó a 77 puntos en el primer puesto de la tabla de posiciones; mientras que Bilbao es octavo con 48 unidades.