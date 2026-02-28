¿A qué hora juega América hoy? Prográmese acá con el partido de la Liga Colombiana

Alianza todavía no ha ganado un partido en lo que va del Torneo Apertura 2026-1 de la Liga Colombiana y buscará cortar esa racha negativa contra el América de Cali.

Alianza ha sido una de las grandes decepciones de este semestre ya que todavía no sabe que es tener una victoria y solo ha logrado sumar tres puntos de 21 posibles (empató 3 y perdió 4). Viene de una de sus peores actuaciones de la campaña tras perder por 3-0 ante Atlético Nacional en su choque más reciente.

América de Cali viene de conseguir un cómodo triunfo por 3-0 contra Jaguares de Córdoba en la jornada más reciente en el torneo, aunque la palabra “inconsistencia” sería lo que mejor define a los dirigidos por David González de cara a este compromiso.

El conjunto caleño ha ganado sus últimos dos partidos en casa, contra Jaguares y Santa Fe, pero ha perdido los últimos dos que ha jugado en condición de visitante contra Junior y Atlético Nacional. Con solo una victoria en sus últimos cinco partidos fuera de casa (ganó 1, empató 1 y perdió 3).

Convocados de América

¿A que hora juega el América?

El partido válido por la novena fecha de la Liga Colombiana 2026-1 entre Alianza y América se disputará desde las 4:10 de la tarde. Usted podrá seguir los detalles del partido a través del minuto a minuto EN VIVO en la página web de Caracol Depores.