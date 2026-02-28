Ian Carlo Poveda llega al Internacional de Bogotá

Un nuevo refuerzo llegará al fútbol bogotano. Se trata de Ian Carlo Poveda que reforzará al nuevo equipo de la capital, al Internacional, líder de la Liga colombiana. De acuerdo con el periodista Julián Capera, el jugador aterriza como agente libre luego de salir del Sunderland.

El equipo inglés conserva un porcentaje de sus derechos deportivos y Poveda estaría en el Inter hasta junio de 2026. Sin embargo, el grupo inversor al que pertenece Inter podría comprar su pase. El colombiano no tenía continuidad en su equipo y no jugaba desde diciembre de 2025.

¿Quién es Ian Carlo Poveda?

Poveda nació en Londres en el año 2000, pasó por la base del Barcelona, Chelsea, Arsenal y Brentford. Luego, llegó al Manchester City. También estuvo en Leeds United Blackburn Rovers, Blackpool, Sheffield Wednesday y Sunderland.

En el City vivió su mejor momento cuando Josep Guardiola lo hizo debutar con el equipo profesional en un juego de la Liga de Inglaterra en el 2019. Después, no pudo encontrar la forma para quedarse y tuvo que buscar en más equipos de su país.

Llegará al país para reforzar al Inter bajo las órdenes del técnico Ricardo Valiño que lo tiene, hasta el momento, como el mejor del primer semestre del 2026. Poveda juega como extremo derecho, pero también lo puede hacer por el sector izquierdo.

Poveda también pasó por Selección Colombia gracias a Néstor Lorenzo quien lo llamó en diciembre de 2023 para una fecha FIFA. Jugó ante México y Venezuela. El año siguiente, el DT del equipo nacional lo volvió a llamar para los juegos ante España y Rumania, pero no pudo ir por una lesión.

Lastimosamente, las lesiones lo han alejado de tener una verdadera continuidad con sus equipos, lo cual espera cambiar en esta nueva oportunidad, la primera por fuera de Europa, en el fútbol colombiano.