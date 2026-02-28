Borussia Dortmund v s. Bayern Múnich: Cómo y dónde ver el clásico de la Bundesliga

En el Signal Iduna Park se jugará el clásico de Alemania entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich que son los dos primeros en la tabla de clasificación de la Bundesliga. Están separados por ocho puntos, por eso los locales buscarán la victoria para acercarse a los líderes. Será su enfrentamiento número 139.

Pero si el Bayern Múnich consigue la victoria, estará mucho más cerca de ser campeón y de dar el golpe para que su más inmediato seguidor esté más lejos de alcanzarlo. Además, su rival llega al partido después de haber sufrido la eliminación de la Champions League a manos del Atalanta de Italia.

En los visitantes no estará el arquero y capitán Manuel Neuer por una lesión de la que ya se recupera. El técnico del Bayern, Vincent Kompany, lo descartó para el duelo ante el Dortmund.

Tampoco estará Alphonso Davies. El que sí se recuperó fue el lateral derecho Laimer. Por su parte, los locales perderán a Julian Ryerson, Niklas Süle y Filippo Mane. pero podrían recuperar a Nico Schlotterbeck y a Emre Cam.

¿Qué dijeron los técnicos antes del encuentro?

Nico Kovac, técnico del Borussia Dortmund, dijo, “mañana queremos mostrar una cara muy diferente a la que mostramos en Bérgamo, queremos reaccionar. El Bayern deja correr bien al rival, quieren imponernos su juego, será un partido intenso. Mañana podemos volver a poner emoción en la tabla, pero para ello tenemos que dar el 100 % de nosotros mismos".

Mientras que Kompany indicó, “la verdad es que estos partidos son tan importantes que merecen un pequeño título propio. El resultado no cambiará nuestra mentalidad, queremos seguir avanzando. Vamos por buen camino y queremos luchar para que siga siendo así”.

¿Dónde y a qué hora se jugará el partido entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich?

El encuentro se disputará en el estadio Signal Iduna Park de Dortmund desde las 12:30 del mediodía, hora colombiana.

¿Cómo se puede ver Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich?

El clásico de la Bundesliga se podrá ver por ESPN, canal disponible en todos los cable operadores del país en sus señales básica y HD.

Disney + tendrá la señal de este partido en sus plataformas digitales. También en Caracol Radio encontrarás el mejor directo y minuto a minuto del juego, en nuestra web te iremos contando la última hora del encuentro y las mejores jugadas, goles y crónica.

Alineaciones probables:

Borussia Dortmund: Kobel; Can, Anton, Schlotterbeck; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy.

Bayern Múnich: Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stasinic; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.

Árbitro: Sven Jablonski.