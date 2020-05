Fensuagro: En Colombia hay campesinos que solo ganan $20.000 pesos diarios

La situación de los campesinos de Colombia es muy precaria, tienen ingresos pírricos, carecen de atención en salud, educación y muchos viven en condiciones deplorables, afirmó el ex presidente y directivo de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), Eberto Díaz Montes.

A propósito del Día Internacional del Trabajo, el dirigente sindical dijo en entrevista con Al Campo, de Caracol Radio, que el país tiene una deuda histórica con los trabajadores del campo y durante años no se ha hecho nada por saldarla.

Eberto Díaz Montes / Foto: cortesía

Señaló que la mayoría de los campesinos deben trabajar hasta los últimos días de sus vidas porque no hay políticas que les permita jubilarse, y señaló que el sistema de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), por medio del cual pueden hacer un ahorro para su vejez, con aportes adicionales del Estado, no es práctico porque el nivel de ingresos es muy bajo y no pueden ahorrar y, además, cuando intentan hacerlo las oficinas son muy lejanas y les sale más caro el transporte que lo dispuesto para ahorrar.

Sobre ingresos por su trabajo, Eberto Díaz Montes dijo en la entrevista con Al Campo, de Caracol Radio, que un jornal en el centro del país actualmente hoy es de 45.000 pesos si el campesino asume la alimentación, y de 35.000 pesos si la da el patrón.

Pero hay situaciones más precarias, como las que se viven en la región Caribe y en otros sectores del país, donde el jornal es de solo 25.000 pesos, pero si el patrono da la alimentación, le reduce el jornal a 15.000 o 20.000 pesos diarios.

También le puede interesar: Los BEPS, alternativa para quienes no logran jubilarse en el campo.

Lea además: Con encuesta, Colombia comienza a conocer a sus campesinos.