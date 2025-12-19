Alcaldía de Soacha rechaza cobro de tarifa de aseo para habitantes rurales

Cundinamarca

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico , rechazó la decisión que tomó la empresa de aseo, Urbaser, de cobrar una tarifa en las zonas rurales de Soacha.

“Rechazamos de manera categórica lo aprobado hoy por la Junta Directiva del prestador de servicio de aseo de nuestra ciudad, Urbaser , quien al contar con el favorecimiento del 80% de las acciones de la empresa, ha aprobado el cobro de la tarifa de aseo a la zona rural de nuestra ciudad. El municipio de Soacha con tan solo el 20% ha votado de manera negativa”, aseguró el mandatario.

Sánchez Perico pidió suspender esta medida hasta que se hagan los informes socioeconómicos y los estudios de la capacidad de pago de la población rural.

“A Urbaser no le basta con la deficiente prestación del servicio que hace en la zona urbana de la ciudad, con la lucha categórica que hemos dado los soachunos y soachunas por la tarifa y el alto cobro , sino ahora también quiere afectar de manera directa a la zona rural de nuestra ciudad”, declaró el alcalde.

Asimismo, pidió a la Procuraduría General de la Nación decretar medidas cautelares que protejan a los usuarios afectados por esta decisión.