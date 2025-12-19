Cundinamarca cierra 2025 con avances en infraestructura y dotación hospitalaria: aquí los números

Colombia

La Gobernación de Cundinamarca le sigue poniendo la lupa al desarrollo de su región, esta vez haciendo una inversión considerable en apalancamiento e infraestructura de toda la red hospitalaria en el departamento.

¿Qué se buscó implementar en las inversiones?

Pues bien, la administración departamental buscó dar un agregado a toda la red hospitalaria del territorio para potenciar su crecimiento.

Para este fin, se implementaron procesos sistemáticos de innovación y fortalecimiento de la red pública de salud por medio de varias obras enfocadas en:

Construcción, ampliación, adecuación física y elaboración de estudios y diseños técnicos, orientados a optimizar la capacidad instalada

La calidad en la prestación de los servicios de salud

¿De cuánto fue la inversión total en infraestructura?

El Gobierno de Cundinamarca, para todo este proceso, tuvo en cuenta dos vigencias: 2025 y 2025; sin embargo, fue en 2025 en donde se invirtió más.

Así las cosas, la Gobernación suscribió un total de 81 procesos contractuales. De esos, 29 fueron de 2024 y los restantes (52) fueron de 2025.

Lo anterior consolidó una sólida inversión de más de 200.000 millones de pesos, específicamente, $293.624.598.353.

Generando, de esta forma, un impacto considerable en la atención y accesos a salud de los cundinamarqueses.

Una inversión 360: redes hospitalarias y también dotación hospitalaria

Ahora, en Cundinamarca no solo se le puso la lupa al sistema general de la salud, sino también a lo que la hace posible: la dotación.

Según informó la Gobernación, se realizó una inversión estratégica en dotación hospitalaria orientada a apoyar financieramente al 100 % de las E.S.E. departamentales, en concordancia con la Meta 201 de la Dirección de Desarrollo y Gestión de la Red de Prestación de Servicios de Salud.

Esta acción permitió que se le haya podido dar vida a proyectos de dotación hospitalaria y, además, ejecutar convenios interadministrativos que garanticen que los recursos públicos y todo el aspecto financiero llegue a donde debe llegar y se use de forma adecuada.

¿De cuánto fue la inversión en dotación hospitalaria?

Según informó la Gobernación de Cundinamarca, se suscribieron un total de 41 convenios interadministrativos con entidades del mismo departamento.

De estos, 16 son de la vigencia 2024 y 25 de la vigencia 2025.

En esa línea, la inversión total para este apartado fue de más de 37.000 millones de pesos, puntualmente, $37.273.206.945.

¿Cuál fue el objetivo de la inversión en dotación hospitalaria?

Finalmente, el objetivo de esta inversión en dotación buscó mejorar todo el procedimiento médico del departamento por medio de mejor tecnología y maquinaria.

Lo anterior porque los esfuerzos económicos se concentraron en adquirir: