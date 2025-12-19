Ubican depósito ilegal que tenía cocaína lista para la exportación
El Ejército incautó 80 kilogramos de cocaína cuyo valor en el mercado internacional ascendería a los 1.000 millones de pesos.
Cocorná, Antioquia
La operación fue adelantada por el Grupo Gaula Militar Oriente, orgánico de la Cuarta Brigada, en coordinación con el Grupo Especializado Contra el Narcotráfico del CTI, quienes, gracias a labores de inteligencia, lograron ubicar un depósito ilegal transitorio de estupefacientes utilizado por estructuras criminales para el almacenamiento y posterior distribución de la droga en zona rural del municipio de Cocorná.
De acuerdo con las autoridades, el material incautado se encontraba listo para ser transportado y comercializado con destino a Estados Unidos, Europa y Centroamérica.
La Cuarta Brigada informó que, en lo corrido de 2025, se han logrado incautar más de 4.900 kilogramos de clorhidrato de cocaína en Antioquia, como resultado de operaciones militares sostenidas y coordinadas con otras instituciones del Estado.
El Ejército Nacional reiteró que continuará desarrollando acciones ofensivas contra el narcotráfico, con el objetivo de fortalecer la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de las comunidades del departamento de Antioquia.