El Pulso del Fútbol, 3 de marzo del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la afectación que pueden tener los principales torneos de balompié en el mundo, a causa del coronavirus. César dijo: “Yo creo que todo se puede ver afectado, no sabemos qué va a pasar y el tema es delicado. Lo único que le puedo decir, es que en Europa se han cancelado más de dos mil eventos por el tema del coronavirus”. Asimismo Óscar opinó: “Infantino dijo que aún no se van a tomar decisiones drásticas por el coronavirus y Alekxander Ceferin respaldo que no se van a aplazar eventos por el momento”.

Otro de los temas tuvo que ver con la acogida que ha tenido el canal premium de la liga colombiana hasta el momento y todos los rumores que se han suscitado sobre su alcance actual entre los usuarios. Óscar destacó: “Busqué al presidente de Win, el doctor Jaime Parada y él me dijo que Rating Colombia es una página pirata y no es confiable, porque los canales premium no tienen rating”. Por su parte César manifestó: “Es Win el que tiene que decir si va o no va bien, nosotros no sabemos y si el presidente del canal dice que va muy bien, yo le creo”.

Además opinaron acerca del cambio de reglamento que va a implementar la Superliga Argentina, en el cual cambian el sistema de descenso de su campeonato, a tan solo una fecha de finalizar el torneo. Sobre el tema César resaltó: “Es ridículo, es una risa, es una comparsa y un festín de opiniones. No se pueden cambiar las reglas así”. Mientras Óscar concluyó: “Ojalá nosotros no copiemos ese tipo de cosas, porque aquí estamos muy acostumbrados a copiar lo de los argentinos”.

No olvide escuchar el audio del programa.