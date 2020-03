Vélez: "La Dimayor cumplió con la carnetización; falló el Estado"

El presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, se refirió en diálogo con el programa 6AM de Caracol Radio, a la polémica por los contratos de la televisión internacional, al canal Premium y al nuevo sistema de identificación facial que se usará en los estadios de fútbol.

Vélez desmintió que existan problemas en torno a la televisión internacional y que la versión que se ha difundido podría tratarse de un plan para desestabilizarlo a ocho días de la Asamblea de la Dimayor.

Según el dirigente, una de las razones podría ser que él ha tratado a los 36 equipos del fútbol colombiano por igual. "Para mí son exactamente iguales los 36 equipos... Hay un tema que es bastante importante, cuando llegué a la Dimayor mi compromiso fue trabajar por igual para los 36 equipos. Busco darle equilibrio a todos y seguro hay gente a la que no le gusta ese equilibrio".

Entretanto, destacó que al frente del cargo, los ingresos han aumentado. "Mi función es vender el fútbol colombiano y lo he hecho. He logrado aumentar los ingresos en más del 100% durante el último año y medio. Han llegado patrocinadores que no estaban".

El Magazine de la Liga: lo que dejó la fecha de clásicos

Reencuentro de Bobadilla con Libertad, abre camino del Medellín en Libertadores

Jorge Enrique Vélez retomó el tema fallido del enrolamiento, donde se le cobraron $12.000 a los aficionados para poder asistir a los estadios. "La tecnología va cambiando, hubo un problema que yo tengo que reconocer. La Dimayor cumplió realizando la carnetización, el estado no cumplió poniendo el sistema en los estadios".

Sin embargo, dejó en claro que ahora se implementará un sistema de reconocimiento facial en los escenarios deportivos e indicó que quienes pagaron por su carné, recibirán un beneficio adicional. "La gente que pagó en la carnetización va a recibir un beneficio".