Diego Valdés: “Los candidatos son los mismos: Junior, Nacional y América”

Uno de los jugadores que llegó y de a poco se ha ido ganando la posición de titular en Independiente Santa Fe ha sido Diego Valdés. El delantero actualmente es el jugador que más remate ha hecho en el torneo colombiano y se prepara para un importante partido ante América de Cali.

"Va a ser un partido difícil, tienen jugadores de mucha categoría, pero Santa Fe está preparado para enfrentar estos partidos y no creo que seamos menos que ellos", expresó el jugador sobre su próximo rival.

Sobre los equipos favoritos al título sorprendió al no nombrar a Independiente Santa Fe "Los candidatos son los mismos: Junior, Nacional, América, hoy vemos que Pasto ha iniciado muy bien el año y no podemos dejar afuera a Millonarios, Once Caldas y Medellín".