Felipe Banguero: “Siempre voy a pelear hasta el último momento mi puesto”

Felipe Banguero no juega con Millonarios, desde la primera fecha del campeonato colombiano cuando fue sustituido a los 41 minutos del primer tiempo. Ese día el defensor estalló contra Alberto Gamero y criticó su decisión.

En el VBar de Caracol Radio, Banguero afirmó que esta situación fue dialogada y resuelta con el técnico al día siguiente, y que sigue esperando su oportunidad para volver a las canchas "Fue un mal entendido que solucionamos al día siguiente, es un poco frustrarte, fue doloroso pero estoy esperando la oportunidad".

Banguero analizó lo que será el partido de vuelta ante Always Ready por la primera fase de la Copa Sudamericana. Duelo para el cual no fue convocado "Es un 2-0 que no es para estar cómodos, pero que nos da cierta tranquilidad y estar precavidos con el tema de la altura".