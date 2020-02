El senador del partido de la U, Roy Barreras, señaló que no es posible garantizar no repetición, si no se conoce cómo han operado los aparatos de parapolítica en el país.

Apunta que los parapolíticos se lucraron del poder y tienen que dar ante la JEP su propia verdad. Concluye que "los clanes creyeron que sobornando podían esconder sus vínculos con paramilitarismo, pero ese tipo de delitos tiene que ir a la JEP; son agentes del Estado."