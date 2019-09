Más inconsistencias en las hojas de vida de congresistas

Caracol Radio ha encontrado 30 congresistas con inconsistencias en sus hojas de vida privadas y públicas, esto es más de 10% del Congreso de Colombia. Este ejercicio periodístico busca que la honestidad académica sea uno de los pilares de la función pública.

Le puede interesar: Por 'arte de magia' fueron eliminadas hojas de vida de varios senadores

El senador de Cambio Radical Arturo Char Chaljub registra en su hoja de vida de función pública una especialización en Alta Gerencia, y en diferentes portales la registra como un postgrado de la Universidad de los Andes. Se trata de un programa de educación no formal o educación continua, muy bueno, de un año, con expositores fabulosos, pero que de ninguna manera puede ser considerado una especialización o un postgrado.

Le puede interesar: Cónsul en Orlando es bachiller

El senador del partido de la U José Ritter López Peña, quien hizo otro curso de educación no formal, en Alto Gobierno en la Universidad de los Andes y lo registró en su hoja de vida de función pública, eso sí, sin marcarlo como especialización o postgrado pero registrado como graduado. En la hoja de vida de función pública solo se deben registrar estudios de pregrado y postgrado, no diplomados o cursos de educación continua que no se compadecen con un título universitario.

Le puede interesar: Más congresistas con inconsistencias en su hoja de vida

El senador antioqueño del partido Conservador Juan Diego Gómez Jiménez, quien registró el programa de Alto Gobierno de los Andes como una especialización, cuando no es más que un diploma de educación no formal.

Le puede interesar: ¿Mienten o no los congresistas en sus hojas de vida?

Todos los portales, incluyendo su página de Wikipedia, la de su partido, Congreso Visible aparece con la maestría en la UPB ya terminada y con el diploma en Alta Gerencia como una especialización, cuando no tiene ni lo uno ni lo otro, como lo acaba de reconocer el senador en 6AM Hoy Por Hoy. Como siempre, es culpa del asistente o la secretaria, a pesar de que el documento lo firma el congresista.

Le puede interesar: Un pañuelo para Maluma

Sara Elena Piedrahita Lyons, representante a la Cámara por el departamento de Córdoba, Partido de la U, en su hoja de vida de función pública aparece como graduada de Ingeniería Industrial, dato que confirmé con la Universidad de los Andes. Sin embargo, en el perfil de la página oficial de la Cámara, aparecía como Magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado, pero tras la publicación de esta publicación su perfil ha cambiado y ahora dice Candidata a Magíster, como aparece en otros portales, incluyendo el de Congreso Visible.

Le puede interesar: Las hojas de vida ‘Fake’ de los congresistas en la red

La congresista tampoco es candidata a magíster, por lo que la corrección que hizo en la página oficial de la Cámara no se acomoda a la realidad. Esta es la respuesta textual de la universidad Externado: “Respecto a la señora Sara Elena Piedrahita Lyons, se debe indicar que, cursó el plan de estudios de 2 años correspondientes a la maestría en Gobierno y Políticas Públicas, sin aprobarlo y precluyendo la oportunidad para realizar el proceso de repetición de las asignaturas perdidas y sin mediar solicitud de aplazamiento o reingreso. Por tal razón, vencido el término para completar el plan de estudios y los requisitos de grado, no existe posibilidad reglamentaria de obtener el título”.

Le puede interesar: Master, doctorados y especializaciones que congresistas nunca hicieron

En cuanto al caso de la universidad de Medellín, cancelaron la rueda de prensa que habían programado, alegando que querían primero conocer el reporte de la inspección del Ministerio de Educación. Hay mucho temor en la universidad, porque todo indica que el Ministerio de Educación le retiraría la acreditación al programa de Derecho, que es la carrera más popular de la Universidad de Medellín.