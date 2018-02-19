Gobierno entregó obras y resultados de millonaria inversión en el aeropuerto de Quibdó

Con una inversión de 180 mil millones de pesos, el Gobierno entregó este lunes el Centro de Servicios El Caraño, adyacente al Aeropuerto de Quibdó, el cual empezará a ser acondicionado por diferentes marcas nacionales y extranjeras, para su operación comercial. Con el Centro de Servicios se espera ampliar la oferta de servicios aéreos, de comercio y entretenimiento de la ciudad y la región. Adicionalmente, la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Quibdó fue ampliada a 1.800 metros, lo cual permitirá el aterrizaje de aeronaves de mayor capacidad.

En la entrega de esta nueva obra estuvieron presentes el Jefe de Estado Juan Manuel Santos, el Ministro de Transporte, Germán Cardona; el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Dimitri Zaninovich; el director de Aerocivil, Juan Carlos Salazar, y de la gerente del Concesionario Airplan, Sara Ramírez, responsable de la obra.

Este Centro de Servicios hace parte del proyecto de ampliación y modernización del Aeropuerto El Caraño, concesionado por el Gobierno a través de la ANI y bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte.

Según el presidente de la Ani, Dimitri Zaninovich, se le dejó a Quibdó un aeropuerto con capacidad de atender más de 700.000 viajeros al año, lo que permitirá a las aerolíneas aumentar sus frecuencias y el número de viajeros de acuerdo a la demanda.

Puntos adicionales que se destacaron en la entrega del Centro de Servicios son que los chocoanos y visitantes encontrarán cerca de 74 locales comerciales, un hotel de 50 habitaciones, salones de conferencias, 4 salas de cine, plazoleta de comidas, un hipermercado y parqueaderos para 258 motos y 156 vehículos.

El aeropuerto estará conectado al complejo comercial a través de un puente peatonal que da acceso también a la zona de parqueaderos, allí también funciona un centro cultural que cuenta con una biblioteca pública de 1.193 metros cuadrados, con servicios de hemeroteca, sala de lectura, salones de informática, un museo aeronáutico, y un auditorio con tarima de capacidad para 100 espectadores, dotado con camerino y todas las comodidades para las artes escénicas.

En el aeropuerto de Quibdó operan las aerolíneas Satena, Easy Fly y ADA, y tiene vuelos directos a Bogotá, Medellín, Cali, Nuquí y Bahía Solano. En 2017 según información del Mintrasnporte se movilizó 383 mil pasajeros para su operación comercial.