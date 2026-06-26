Congresistas demócratas proponen reformas en cooperación que afectarían a Colombia

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Tres congresistas demócratas, opositores del gobierno del presidente Donald Trump, presentaron en las últimas horas iniciativas legislativas que tendrían consecuencias sobre la ayuda de Estados Unidos a Colombia en materia de seguridad.

Los legisladores Jesús Chuy García, representante a la Cámara por el estado de Illinois; Alexandria Ocasio-Cortez, representante por Nueva York; y Greg Casar, representante por Texas, radicaron ante el Congreso tres proyectos para enmendar en el año fiscal 2027 la ley de autorización de defensa nacional. Esa es la norma que autoriza el gasto en seguridad para el gobierno de Estados Unidos.

La primera enmienda a esa ley es presentada por el representante de origen mexicano Jesús Chuy García y establece que deben revisarse y revaluarse los programas de asistencia en materia de seguridad con países cuyos dignatarios hayan tenido vínculos con las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), declarada organización terrorista por Estados Unidos, o con grupos sucesores de los antiguos paramilitares.

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La segunda iniciativa, también del congresista Jesús Chuy García, establece que Estados Unidos debe continuar apoyando la implementación de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC, firmados en 2016. La enmienda sostiene que cualquier variación en la aplicación de esos acuerdos pone en riesgo tanto la seguridad nacional de Estados Unidos como la de Colombia.

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La tercera reforma propuesta es iniciativa de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, representante a la Cámara por Nueva York; y Greg Casar, representante a la Cámara por Texas.

Esa enmienda le pide al Departamento de Estado de Estados Unidos que presente un informe sobre las violaciones de los Derechos Humanos cometidas en Colombia entre 1980 y 2010 –con especial énfasis en los llamados “falsos positivos”–. Pide además evaluar si la asistencia militar estadounidense contribuyó a dichas violaciones a los derechos humanos.

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Las iniciativas serán sometidas a votación en las próximas dos semanas, a menos que sean bloqueadas por otros legisladores.

Los tres congresistas, autores de estas enmiendas a la ley de defensa nacional, tienen tres características en común:

Son miembros del Partido Demócrata que lucha por recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes en las próximas elecciones de medio término que se celebrarán en noviembre. Son de origen hispano: Jesús Chuy García nació en Durango, México; Greg Casar, su nombre completo es Gregorio Eduardo, proviene de familia mexicana; y Alexandria Ocasio-Cortez es hija de padres puertorriqueños. Los tres son parte del grupo de 11 representantes a la Cámara que la semana pasada firmaron una carta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, pidiéndole que cesara la interferencia de altos funcionarios de Estados Unidos en las elecciones de Colombia y llamando la atención sobre el ahora presidente electo Abelardo de la Espriella, sobre quien pedían investigar sus relaciones del pasado con las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, el origen de su fortuna y su vinculación con Álex Saab, señalado como el principal testaferro de Nicolás Maduro.

La carta refleja que hay inquietud en sectores demócratas del legislativo en Estados Unidos por la llegada a la presidencia de Abelardo de la Espriella, quien tiene tanto amigos como detractores en el Capitolio.

Los acuerdos de cooperación en Estados Unidos no son una decisión exclusiva del gobierno, sino que pasan también por la vigilancia del legislativo.

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