Chocó: 300 familias en riesgo de desplazamiento masivo

Son tres los hechos que han sido motivo para este llamado; dos de ellos se presentaron el pasado fin de semana, en el que 20 indígenas del resguardo Santa Marta de Curiche, del corregimiento Guarín, fueron retenidos y maltratados. Por otro lado, un grupo de hombres armados saquearon una finca maltratando a trabajadores del lugar.

Otras denuncias ya habían sido realizadas cuando el pasado 4 de julio alrededor de 40 personas fueron incomunicadas, retenidas y amenazadas en el corregimiento de Patajoná.

Ahora están en riesgo de desplazamiento al menos 300 familias de la región, por esto la Defensoría del Pueblo llama a las autoridades para desplegar acompañamiento y evitar la violación de los derechos humanos de las comunidades afro e indígenas del Chocó.