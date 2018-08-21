6AM W6AM W

Santa Marta

Chocó: 300 familias en riesgo de desplazamiento masivo

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado para proteger a las comunidades de los corregimientos de Patajoná y Guarín, que están siendo amenazadas por grupos de la AGC.

20 indígenas del resguardo Santa Marta de Curiche, del corregimiento Guarín, fueron retenidos y maltratados. Foto: Colprensa

20 indígenas del resguardo Santa Marta de Curiche, del corregimiento Guarín, fueron retenidos y maltratados. Foto: Colprensa(Thot)

Son tres los hechos que han sido motivo para este llamado; dos de ellos se presentaron el pasado fin de semana, en el que 20 indígenas del resguardo Santa Marta de Curiche, del corregimiento Guarín, fueron retenidos y maltratados. Por otro lado, un grupo de hombres armados saquearon una finca maltratando a trabajadores del lugar.

Otras denuncias ya habían sido realizadas cuando el pasado 4 de julio alrededor de 40 personas fueron incomunicadas, retenidas y amenazadas en el corregimiento de Patajoná.

Ahora están en riesgo de desplazamiento al menos 300 familias de la región, por esto la Defensoría del Pueblo llama a las autoridades para desplegar acompañamiento y evitar la violación de los derechos humanos de las comunidades afro e indígenas del Chocó.  

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad