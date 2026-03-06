Periodista colombiana solicitante de asilo fue detenida en EE. UU. tras faltar a cita migratoria

La periodista del medio digital Nashville Noticias, colaboradora de Univision 42 y madre de una niña pequeña, fue detenida por autoridades migratorias mientras se movilizaba en un vehículo identificado como prensa junto a su esposo.

Rodríguez llegó a Estados Unidos en marzo de 2021 de manera legal con una visa de turista. Tiempo después inició un proceso de solicitud de asilo político, argumentando haber recibido amenazas en Colombia debido a su trabajo como periodista.

En entrevista con Julio Sánchez Cristo, Alejandro Medina, esposo de la periodista, explicó que ella estaba bajo solicitud de asilo, y fue detenida por autoridades migratorias en Nashville, Tennessee, luego de no asistir a una cita programada con la oficina de inmigración. Según su esposo, Alejandro Medina, la ausencia se debió a una fuerte tormenta de nieve que paralizó la ciudad el día del encuentro.

Además, explicó que la detención ocurrió cuando ambos se encontraban estacionando su vehículo frente a un gimnasio, poco después de dejar a su hija en el bus escolar.

