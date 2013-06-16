Registraduría tiene lista la logística para elección de gobernador de Casanare

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que ya tiene lista toda la logística para que los 224.924 ciudadanos habilitados para votar en la elección de Gobernador del departamento de Casanare, puedan ejercer su derecho al voto este domingo 16 de junio.



Durante el certamen electoral más de 190.000 ciudadanos serán identificados con herramientas biométricas. La Registraduría instalará para esta elección 250 estaciones en 24 puestos de votación de las cabeceras municipales del departamento, donde serán instaladas 387 mesas de votación.



Con la instalación de estas 250 estaciones biométricas se podrá realizar la verificación biométrica del 85% del censo electoral del departamento, con el fin de evitar el fraude por suplantación y garantizar agilidad y transparencia en la jornada electoral, a partir de la verificación de la huella dactilar de los votantes y los jurados de votación.



Para esta elección 224.924 ciudadanos están habilitados para sufragar, de los cuales 111.552 son hombres y 113.372 mujeres, que podrán votar en las 524 mesas que se instalarán en 138 puestos de votación, que funcionarán de 8:00 am a 4:00 pm.