Existe una persecución política muy fuerte en mi contra: Andrés Felipe Arias
El exministro explicó en La W que con su libertad empieza el proceso de defensa que incluye 38 testigos entre exjefes de cartera y funcionarios del Ministerio de Agricultura.
En diálogo con www.wradio.com.co, el exministro de Agricultura expresó que “se me otorgó la libertad porque se demostró que no hay riesgos para la investigación (…) en realidad nunca los hubo ya que mostramos pruebas que indicaban que jamás le pedí nada a nadie”.
Explicó que luego de su libertad empieza el proceso de defensa, “vamos a llamar a 35 o 38 testigos entre exministros, funcionarios del Ministerio y técnicos, porque es importante recordar que se me acusa de haber celebrado 3 convenios para impulsar las tecnologías de riego y por eso demostraremos que esos convenios fueron bien hechos y que actuamos honorablemente”.
Andrés Felipe Arias manifestó que su defensa siempre demostró que, mientras fue Ministro de Agricultura, nunca influyó en nadie y que los mismos testigos lo dejaron claro en las audiencias.
“Yo quiero que Colombia se dé cuenta de lo que hay detrás de todo este caso pero no es hora de hacer esos señalamientos, existe una persecución política muy fuerte en mi contra, fue algo bastante cruel y difícil y por eso no estoy en ánimo de revancha ni venganzas contra nadie, estoy tratando de recuperar a mi familia. Volvimos a creer en la justicia".
