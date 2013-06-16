Marco Tulio Ruíz fue elegido como nuevo gobernador de Casanare

El candidato del Movimiento político Aprovides, Marco Tulio Ruíz, fue elegido como nuevo gobernador del departamento en un proceso atípico. Ruíz obtuvo un total de 47.294 votos y el segundo en la votación fue Alirio Guzmán.



Marco Tulio Ruíz se presentó como líder comunitario que goza de popularidad y respaldo en todos los niveles sociales de Casanare.



En las elecciones que se efectuaron en el departamento estaban habilitados para votar un total de 224.924 ciudadanos de acuerdo con la Registraduría Nacional. Fueron instaladas 524 mesas en 138 puestos de votación, en los 19 municipios del departamento.



José Alirio Guzmán Guzmán, de la coalición Partido Cambio Radical y partido de La U, obtuvo 34.415 votos y Jorge Elieser Prieto Riveros, del Partido Verde, tuvo 20.026.