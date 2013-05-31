Los parques naturales son la solución al cambio climático y a la falta de alimentos

Para el pionero del Ecoturismo y periodista de National Geographic, Costa Christ, la resolución 531 de 2013, que fija la política y las reglas para el ecoturismo en las Áreas Protegidas, no es clara porque “no se sabe qué permite y qué no permite”.



Christ afirmó que la resolución permite el uso de hamacas y acampar en los parques naturales, pero “no que se construyan hospedajes”.



“Es como si se dijera que el camping es bueno y el hospedaje es malo (…) Debería haber criterios claros de lo qué se puede y lo qué no se puede”, indicó.



Julia Miranda explicó que la resolución dice que se debe hacer un análisis sobre cada parque, para poder definir actividades permitidas y en qué zonas.



Negó que estén diciendo que las “carpas” sean malas, sino que “hoy tenemos claro que de los parques depende la mitigación del cambio climático”.



“Los países desarrollados están replanteando el turismo dentro de sus parques. Estamos tomando medidas para cuidarlos”, agregó.