La pelea de la Universidad Pedagógica y Distrito por desmanes en estación de Transmilenio Calle 76

En los micrófonos de 6AMW con Julio Sánchez Cristo, el director de la Universidad Pedagógica, Helbert Choachí y el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo expusieron sus planteamientos sobre los desmanes y la alteración de orden público que ha vivido Bogotá por cuenta de manifestaciones donde ha habido presencia encapuchados.

De acuerdo con el rector de la UNP, la Administración Distrital está estigmatizando la protesta de los estudiantes que piden una tarifa diferencial en el servicio de TransMilenio.

“Vivimos directamente la represión, donde fuimos afectados no solo por la acción desmedida, sino por la intención directa de lesionarnos”, indicó el rector.

Según explicó el directivo, la jornada comenzó hacia las cinco de la tarde con “un acto de movilización creativo y cultural” para reclamar una tarifa diferencial para jóvenes en el transporte público y exigir el cese de agresiones en estaciones de TransMilenio.

De igual forma, el rector señaló que existe preocupación por presuntos actos de perfilamiento y riesgos contra la integridad de los estudiantes de la universidad.

Por su parte, el secretario Restrepo aseguró que los ataques no son improvisados si no han sido coordinados y organizados con anterioridad.

“Lo que ha ocurrido es el ejercicio de acciones premeditadas por individuos dentro de la Universidad que planearon la destrucción del entorno y de la estación de la calle 76. La gente está atemorizada. (…) Nunca hemos perseguido a nadie, estamos en una posición de protección. Los estudiantes son personas pacíficas y en los encapuchados llegaron con artefactos explosivos", agregó.

Así mismo, Restrepo rechazó los señalamientos de Choachí en los que responsabiliza al alto funcionario de seguridad, ya que recibió amenazas de bomba.

“Cualquier colombiano puede verificar que he hecho en los últimos 49 años de mi vida. Pueden ver con quien me he reunido que he hecho y con quien me he reunido. Si el funcionario nos acusa de ser delincuentes yo lo invito a que se remita a la unidad contra el terrorismo e interponga denuncia directa contra nosotros. En el Gobierno Distrital tenemos la tranquilidad de actuar bajo la Constitución”, agregó.

Finalmente, el alto funcionario hizo un llamado a la ciudanía a denunciar las actuaciones irregulares.