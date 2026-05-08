Análisis: ¿Cómo impacta al sistema de salud el traslado masivo de afiliados de EPS liquidadas?

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W de Caracol Radio, Carlos Eduardo Pinzón, subsecretario de Salud Pública de Cali, habló sobre su artículo científico en el cual explica cuál es el efecto de las transferencias masivas de afiliados de EPS liquidadas sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano.

Pinzón aseguró que el estudio evidencia que dicho impacto es “negativo en el término de la operación y la gestión financiera de las EPS que reciben usuarios”.

También aseguró que estas consecuencias ocurren a mediano plazo, pues podrían contribuir a la falta de liquidez y capacidad institucional de gestión del riesgo financiero y de salud. Por lo tanto, la sostenibilidad del sistema se vería afectada.

Otro de los hallazgos de este estudio evidenció que los traslados de usuarios de una EPS a otra deterioraron el nivel de prestación de servicios: “La fuente de información del estudio son los estados financieros de 32 EPS que existían en 2017 y las que tenemos actualmente. Se evaluó año a año el comportamiento de los estados financieros de las EPS receptoras”.

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