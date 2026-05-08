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08 may 2026 Actualizado 17:55

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No interpretamos la ley, cumplimos con la teoría del muestreo: Comisionado CNE sobre encuestadoras

Andrés Cruz, uno de los comisionados del Consejo Nacional Electoral, habló en 6AM W sobre la intervención a varias de las firmas

encuestadoras, esto de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

No interpretamos la ley, cumplimos con la teoría del muestreo: Comisionado CNE sobre encuestadoras

No interpretamos la ley, cumplimos con la teoría del muestreo: Comisionado CNE sobre encuestadoras

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Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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