No interpretamos la ley, cumplimos con la teoría del muestreo: Comisionado CNE sobre encuestadoras
Andrés Cruz, uno de los comisionados del Consejo Nacional Electoral, habló en 6AM W sobre la intervención a varias de las firmas
encuestadoras, esto de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
No interpretamos la ley, cumplimos con la teoría del muestreo: Comisionado CNE sobre encuestadoras
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Noticia en desarrollo
Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...