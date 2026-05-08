Maquillaje en hombres: ¿en qué consiste esta tendencia?

Dentro de la moda también se ha usado combinar el color del maquillaje del oido con el de las sombras y el labial.( nikahiemstra/instagram )

Las redes sociales son el escenario perfecto para promover tendencias, algunas un tanto disruptivas, que han resultado ser bastante influyentes en la cotidianidad y la construcción de identidad de millones de personas alrededor del mundo.

El maquillaje y su mundo en general, es quizá uno de los temas más consumidos por mujeres a través de estas plataformas digitales.

Sin embargo, diferentes creadores han estado promoviendo lo que ellos llaman "un nuevo concepto de masculinidad", el cual incluye elaboradas rutinas de cuidado y maquillaje en su día a día.

Sebas Larpitgo es un maquillador profesional y creador de contenido que, a través de sus publicaciones, además de mostrar su talento en otros rostros, lo hace con el de él, siendo una rutina que ejerce también en su cotidianidad.

Según dijo a 6AM W, es una práctica que en su mayoría no es ejercida por hombres heterosexuales y en su caso, son bastantes los comentarios con los que debe lidiar.

“Están los critican, a los que les fastidia y molesta, incluso he llegado a recibir amenazas por eso”, expresó.

Agregó que al salir a la calle es blanco de “miradas y burlas”, aunque destaca a las personas que se acercan para elogiarlo.

Caracol Radio también conoció el caso de Nicolás Murcia, un joven músico y actor, heterosexual, que aseguró tener un estilo específico el cual incluye varios productos.

“Soy hombre de una familia católica muy tradicional pero yo tengo mi look, a mí me gusta arreglarme y tener mi estilo muy personal. Dentro de mi rutina está la piel impecable, pestañina, rubor, labial”, aseguró.

Aunque reconoce que su profesión le permite tener cierta libertad en ese aspecto, es algo que lleva implementado hace años.