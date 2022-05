Un proceso armado para atacarme: Dau se refiere a solicitud de suspensión

Luego que se conociera la resolución No. 164 del 23 de mayo de 2022, en la que el Contralor Distrital (e) de Cartagena, Rafael Castillo Fortich, solicitara la suspensión inmediata del alcalde William Dau Chamat, se pronunció y envió un mensaje directo relacionado con la democracia.

“Se conoció una resolución en la que el contralor de bolsillo de Cartagena, elegido de manera atípica, por cinco concejales, pidió al presidente Iván Duque suspenderme mientras se adelanta el proceso de responsabilidad fiscal por la ejecución de un contrato para la compra de pruebas rápidas durante la pandemia. Primero se fue contra la directora del Dadis, Johana Bueno, y ahora se vino directamente contra mí”, manifestó William Dau Chamat.

Continuó diciendo: “este contralor pretende pasar por encima de la voluntad del pueblo cartagenero. Fueron más de 114.000 personas las que me eligieron democráticamente. La democracia se respeta. Un contralor elegido por una minoría de cinco concejales, de manera irregular, cuya designación ni siquiera estaba en el orden del día, no puede invalidar la voluntad del pueblo, ¡ya basta!”

La solicitud de suspensión está relacionada con el contrato S.A-SUB–DADIS-UAC-047-2021, celebrado para la adquisición de pruebas de diagnóstico rápido de coronavirus. Según la Contraloría Distrital de Cartagena, la investigación surge por una supuesta denuncia presentada por el ciudadano Álvaro Ganem Issa, en el marco de la emergencia sanitaria.

“Hoy, el señor Álvaro Ganem Issa, desmintió eso y dijo que él no realizó tal denuncia. Está claro que esto no es más que un proceso armado para atacarme una vez más y todo para que no siga mi lucha contra la corrupción, en la cual he hablado abiertamente sobre cómo los entes de control en este país están involucrados”, aseveró Dau Chamat.

Según el contralor encargado, la solicitud se hace mientras se realizan las investigaciones y los procesos fiscales por presuntas irregularidades en el contrato.

Dau Chamat concluyó diciendo: “es muy triste que a mí, que quiero y estoy empeñado en hacer las cosas de manera honesta, y por el bien de los cartageneros, me la monten de esta forma. Cartagena no se merece más años de esa política sucia y oscurantista. ¿Será que Cartagena está condenada a volver a la inestabilidad que la deja a la merced de los malandrines?".