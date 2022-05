Varias familias afectadas por cierres en la Línea en Cajamarca, Tolima

Son grandes los impactos en materia económica que se están generando en el municipio de Cajamarca, ubicado en el occidente del Tolim,a como consecuencia de los permanentes cierres viales en la vía a la Línea.

El alcalde de Cajamarca Julio Roberto Vargas, manifestó en Caracol Radio que su población se está viendo fuertemente afectada debido a que es la despensa agrícola de Colombia, por lo que varios vehículos llegan a recoger las cargas de arracacha y otros productos a diario para movilizarlas a la ciudad de Bogotá, a eso se le suma la situación crítica que están atravesando 250 familias cuya economía depende del trabajo que desarrollan en los lavaderos de carros, con los automotores provenientes de Buenaventura que cruzan por el lugar.

El cierre de vía ha originado dificultades para la llegada de gas, así como el transporte de combustible hacia Cajamarca, por ese motivo están pidiendo una pronta intervención de la Agencia Nacional de Infraestructura.

El mandatario agregó que los impactos no son solo para la economía local sino a nivel nacional, además expresó que no comprenden cómo se está cobrando un peaje en el sector de Coello por una obra de doble calzada que no se ha terminado y que no ayuda en un momento complejo, como el que se está viendo por el cierre de la vía a la Línea.

Las familias del sector de Curalito que le compete a Ibagué, están exigiendo una atención oportuna al Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Infraestructura.

Por otra parte, en Cajamarca en medio de las dificultades que se viven en la vía a la Línea se tiene el reto de que esa situación no afecte el proceso electoral, que se va a realizar este domingo 29 de mayo y por el que la Registraduría coordinará el traslado del material electoral.

Finalmente, el alcalde indicó que Cajamarca ha sido fuertemente impactada por la ola invernal y varias familias tienen dificultades por deslizamientos y crecimiento de fuentes hídricas.