Revelan los barrios de Ibagué que tienen mayor riesgo por incendios forestales

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Harol Wilches, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Ibagué, en los pronósticos del IDEAM, se empezaron a notar señales de calentamiento en el océano Pacífico ecuatorial, lo que podría indicar el posible desarrollo del Fenómeno del Niño a partir del segundo semestre del 2026

“Debemos estar pendientes a las actualizaciones que emita el IDEAM, porque son ellos los únicos que pueden declarar este fenómeno”, resaltó Harol Wilches, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo.

Estos son los puntos críticos de Ibagué por incendios forestales

Según el funcionario, los puntos críticos de incendios forestales en la zona rural de Ibagué son El Totumo, Carmen de Bulira y Buenos Aires. Por su parte, en la zona urbana, se localizan en la comuna Siete, en El Salado; comuna Ocho, en Ciudadela Simón Bolívar y Nueva Castilla; y comuna Nueve, en Las Américas, Picaleña, La Samaria, Los Tunjos, Hacienda Santa Cruz.

Por lo anterior, se recomiendan algunas acciones para afrontar esa disminución en las fuentes hídricas y energéticas e incluso, para proteger la salud.

Las recomendaciones para evitar incendios forestales:

No arrojar colillas de cigarrillos, botellas o vidrios en zonas verdes, ya que son materiales inflamables.

Evitar realizar quemas de basura o quemas agrícolas ‘controladas’, que pueden salirse fácilmente de control.

Por otra parte, Harol Wilches, aseguró que también para evitar problemas de salud se debe usar bloqueador solar, gorra y ropa de manga larga para protegerse de la alta radiación UV y también hidratación constantemente.

Por otro lado, desde la institucionalidad se fortalecerá la capacidad de respuesta ante posibles emergencias, como la revisión de los carrotanques, equipos, máquinas extintoras, planes de contingencia, entre otros aspectos.