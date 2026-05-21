“Quise elevar mi autoestima”: joven que sufrió problemas de salud tras cirugía estética en Ibagué

Tolima

A través de redes sociales se pronunció la joven Chelsea Rincón, quien fue noticia luego de sufrir complicaciones de salud como hematomas o inflamaciones, a causa de un procedimiento invasivo en un polémico centro estético de Ibagué.

En una transmisión en vivo en sus redes sociales, la joven de 23 años aseguró que atraviesa momentos difíciles luego de ser recluida en una clínica de la capital tolimense, debido a las consecuencias de una lipotransferencia que se realizó en el centro estético Piel Canela del barrio Jardín.

“No tengo la necesidad de mentir, tengo responsabilidad como mujer adulta que soy de la decisión que tomé de realizarme el procedimiento en un lugar que no investigué bien, que me quedé confiando en la palabra de esas personas. Decidí creer y no investigar más, lo hice como acto de buena fe sinceramente, pero a veces uno peca de esa manera”, reconoció la joven.

El escándalo estalló cuando el padre de la joven, Jeisón Rincón, llegó hasta el establecimiento comercial y al parecer fue agredido por personal del centro estético, a quienes les reclamó por el estado de salud de su hija. Imágenes que se volvieron virales en redes.

“Accedí a este procedimiento y quise hacerlo porque quería sentirme mejor, quise mejorar, quise elevar mi autoestima y la realidad es que todo este procedimiento por el que estoy pasando me tiene más grave de salud, me tiene mal físicamente”, reveló.

A las personas que consideren someterse a un procedimiento similar, les recomendó: “No lo hagan, si van a hacer algo hagan las cosas bien, averigüen bien dónde se van a meter porque no saben lo que les va a pasar y no saben de verdad todo lo que uno pasa”.

La Secretaría de Salud de Ibagué indicó que en repetidas ocasiones han visitado el centro estético, pero no lo han encontrado abierto al público ni al personal a cargo del mismo.