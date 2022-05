Se estarían perdiendo los productos agrícolas por falta de vías en Ibagué

Habitantes del sector de Laureles, Dantas, Las Pavas entre otros afirman que están incomunicados debido a que las fuertes lluvias han generado graves afectaciones en el corredor vial que conecta a los corregimientos 1, 2 y 3 con Ibagué.

En un video grabado por los residentes en el sector, aseguran que un puente que fue construido de manera improvisada por parte de los moradores de la zona está a punto de derrumbarse.

“Por unos palos pasan los vehículos que transitan a Ibagué, la Alcaldía, ni la Gobernación y desarrollo rural nunca nos han puesto cuidado”, aseguró el denunciante.

Además, sostuvo que “Señor alcalde y gobernador, póngase la mano en el pensadero y escúchenos, votamos por usted, ¿qué pasó hermano?, estamos mirando por quien toca votar, por alguien que nos ayude, sino nos ayudan, no van a volver a tener votos de esta vereda”.

Según los agricultores de la zona, no pueden sacar los productos debido a que el corredor Dantas – Ibagué está a punto de colapsar por lo que productos como la leche se está perdiendo.

“La comunidad está indignada, no encontramos solución, tenemos la carga represada, no tenemos nada, no tenemos apoyo de nadie”, puntualizó.

Esta misma situación se está presentando en el tramo Boquerón – Los Túneles donde los residentes deben embarrarse hasta las rodillas para poder caminar entre el lodo que no permite que los vehículos pasen por el sector.