Luis Ernesto Gómez adhirió oficialmente a la campaña de Petro

A menos de ocho días de las elecciones, el exjefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, anunció oficialmente su adhesión a la campaña del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.

“No es un secreto para nadie, Gustavo, que hemos tenido diferencias sobre temas de Bogotá y que la bancada de Colombia Humana aquí en Bogotá, en el Concejo, es oposición a la administración de la que hice parte hasta hace algunas horas. Y Seguramente algunos esperaban que por esa razón nosotros fuéramos oposición al proyecto político que representa Gustavo, pero si quienes compartimos la causa de la defensa de la Paz, se superar las inequidades históricas de este país, de lograr que los jóvenes tengan oportunidades de educación y las mujeres, de emprendimiento y empleo, si quienes lo compartimos hoy actuamos así, este país jamás será la Nación grande que queremos", dijo Gómez.

"Hoy nos corresponde estar unidos con la mejor opción de cambio que tiene Colombia. Hoy nos corresponde no cometer los mismos errores que hace cuatro años”, indicó Gómez.

Sobre la llegada de Gómez, Gustavo Petro aseguró que en caso de que llegue a ser presidente de Colombia lo nombraría como la cabeza de una comisión de empalme con la actual administración de Bogotá.

“Hemos conversado con él entorno a dirigir una comisión de empalme programático entre el Gobierno Nacional y el Distrito Capital en una agenda que en parte viene siendo discutida: la electrificación del transporte masivo, la construcción de sedes universitarias públicas”, indicó Petro.

Petro también recibió el apoyo de los representantes electos por la Alianza Verde, Catherine Juvinao y Duvalier Sánchez. Ambos congresistas le propusieron al aspirante propuestas para eliminar los beneficios que tienen los congresistas y en materia de lucha contra la corrupción.

“La única forma de que esto nos salga bien es que lo rodeemos, es que todos asúmanos una parte activa y desde el Congreso, usted sabe senador Petro que yo he dado una lucha por restaurar la dignidad y la confianza de esta institución, porque los colombianos y colombianas están mamados de que este edificio, está corporación, legisle de espaldas a las necesidades de la gente. Lo que yo quisiera senador Petro es que su gobierno se comprometa no solamente con las reforma a la educación a la Fuerza Pública, pensional, a la salud, la justicia, la política, etc, sino que se comprometa con poner a este Congreso a trabajar”, indicó Juvinao